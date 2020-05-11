غزة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في أراضي الفلسطينيين الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في خان يونس، بأن آليات عسكرية انطلقت من مواقع الاحتلال العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق بلدة خزاعة شرق المدينة، وقامت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.// انتهى //13:24ت م0050