المدينة المنورة 18 رمضان 1441هـ الموافق 11 مايو 2020م واسأصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس, 86 رخصة منوعة عن طريق أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة عن بعد, إصدار 56 رخصة بلدية للمنشآت التجارية، واعتماد 17 رخصة بناء لمبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار 8 قرارات مساحية، إضافة إلى 5 رخص حفر لإنجاز خدمات البنية التحتية.// انتهى //14:23ت م0072