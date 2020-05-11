بروكسل 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسجدد الاتحاد الأوروبي اليوم معارضته لسياسة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية.وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو: إن موقف الاتحاد واضح تجاه أعمال ضم الأراضي الفلسطينية ويعتبرها منافية للقانون الدولي"، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ التدابير والإجراءات المناسبة في حال استمرار أعمال الضم الإسرائيلية وأن أي قرار بشأن عقوبات محتملة يجب تحديد طبيعته ومستواه بالإجماع ين الدول الأعضاء.وأوضح أن مشاورات تجري بالفعل قبل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين المقرر يوم الجمعة المقبلة ولكن لا يوجد أي قرار محدد حاليا.// انتهى //14:23ت م0073