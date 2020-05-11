أبوعريش 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسوزعت جمعية الريان الخيرية بمركز وادي جازان التابع لمحافظة أبوعريش 1165 سلة غذائية مطلع شهر رمضان المبارك، فيما بدأت الجمعية اليوم توزيع الدفعة الثانية البالغ عددها 1300 سلة غذائية، حيث يتم إيصالها لمنازل المستفيدين مع الالتزام بكافة التدابير والاحترازات الوقائية المتبعة .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد حصيبي أن الجمعية صرفت كذلك مبالغ نقدية بلغت 262,000 ريال استفادت منها 162 أسرة، إلى جانب صرف مبلغ 170,000 ريال استفادت منه 34 أسرة من حديثي الزواج، فضلًا عن صرف إعانات نقدية بلغت 82,500 ريال استفاد منها 157 يتيمًا ويتيمة.وأضاف أن الجمعية تقدم يوميًا كوبونات إفطار صائم لـ 100 أسرة من الأسر الواقعة في نطاق عمل الجمعية بتكلفة إجمالية تبلغ 60,000 ريال، وأن الجمعية تستعد حالياً لصرف 500 كوبون ضمن مشروع كسوة العيد بتكلفة 100,000 ريال للأيتام وأبناء وبنات الأسر المستفيدة.وأعرب رئيس جمعية الريان الخيرية في ختام تصريحه عن تقديره للقيادة الرشيدة، والمؤسسات المانحة والداعمين من رجال الأعمال والأفراد لدعمهم لبرامج الجمعية.// انتهى //14:25ت م0077