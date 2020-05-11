بيروت 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة توخي الحذر في لبنان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان شنقيطي في تصريح لها اليوم: "إن لبنان ما زالت قادرة حتى الآن على الالتزام بخطة محكمة ومنسقّة للاستجابة لفيروس كورونا"، مشددة على الحاجة إلى توخي الحذر مواصلة تقديم الدعم اللازم لأن مرحلة تفشي الجائحة لم تنته بعد.وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع المؤسسات الطبية اللبنانية على زيادة القدرة لتوفير الفحوصات المخبرية والمعالجات اللازمة وخاصة للأطفال الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات الطبية.// انتهى //14:38ت م0078