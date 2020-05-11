بيروت 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها في أجواء المدن والقرى اللبنانية خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفاد الجيش اللبناني في بيان اليوم بأن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق البقاع ثم بعلبك والهرمل، وغادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة.وخرقت طائرة إسرائيلية مماثلة الأجواء اللبنانية، من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب الجنوبية.كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة كفركلا.// انتهى //14:38ت م0079