صامطة 18 رمضان 1441 الموافق 11 مايو 2020 م واسشارك محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة مساء أمس، في فعاليات حملة التبرع بالدم التي تنفذها وزارة الرياضة ممثلة بنادي حطين الرياضي، بالتعاون مع مستشفى صامطة العام ممثلاً بقسم المختبر وبنك الدم، تحت شعــار " كلنا مسؤول "، لدعم مخزون بنك الدم بالمستشفى.واستمع محافظ صامطة لشرح مفصل من مدير مستشفى صامطة العام أحمد متنبك عن الحملة وما حققته منذ انطلاقها الأسبوع الماضي من نتائج تعكس مدى الإقبال الذي تشهده من المتبرعين الذين تجاوز عددهم 317 متبرعاً, معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على الحملة وللمتبرعين على تجاوبهم وحضورهم واتباعهم الطرق النظامية للوصول لمقر التبرع, راجيا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.// انتهى //14:40ت م0082