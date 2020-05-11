الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، تقديم مسابقة "الركن الرابع" عبر حسابها بتويتر، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الكريم بالتزامن مع حلقات البرنامج الذي يبث يومياً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم .وأوضحت الوزارة أن المسابقة تأتي في إطار تحفيز الجميع على متابعة حلقات برنامج الركن الرابع الذي يقدمه نخبة من المشايخ والدعاة، ويتناول البرنامج موضوعات تهم المسلم في شهر رمضان المبارك من التعرف على أحكام وآداب الصيام، وموضوعات في تعزيز الانتماء والمواطنة والأمن الفكري، إلى جانب طرح عدد من الموضوعات التوعوية المتعلقة بجائحة كورونا.وأكدت الوزارة على أن المتسابق يجب أن يكون مشتركاً في حساب الوزارة الرسمي بتويتر، وأن يقوم بعمل رتويت لكل سؤال، إلى جانب أن تكون الإجابة في الوسم المخصص لكل سؤال يومياً، موضحة أن المشاركةمتاحة للجميع بداخل المملكة وخارجها.كما بينت أن السؤال سوف يطرح عبر حساب الوزارة بتويتر في تمام الساعة الثالثة عصراً، وسيكون هناك ثلاثة فائزين كل يوم، الأول يحصل على جائزة مقدارها 1000 ريال، والثاني والثالث جائزة مقدارها 500 ريال، تعلن النتائج كل يوم في تمام الساعة الثانية عشرة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.يذكر أن هذه المسابقة تعد من البرامج النوعية التي تقدمها الوزارة لعموم الناس في شهر الخير؛ للتحفيز وإذكاء روح التنافس الشريف بين الناس، مضيفة بأن المسابقة تحظى بإقبال كبير منذ انطلاقتها في بداية شهر رمضان المبارك .// انتهى //14:44ت م0083