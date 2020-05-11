مسقط 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 81ر3465 نقطة منخفضًا بـ (46ر3) نقطة وبنسبة 100ر0 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 27 ر3469 نقطة.وبلغت قيمة التداول 432 ألفًا و72 ريالًا عمانيًا، منخفضة بنسبة 18ر58 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت قيمتها مليونًا و33 ألفا و84 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 063ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 16ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //14:48ت م0085