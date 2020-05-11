اجتماعي / مركز الجعدة الصحي يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة
الاثنين 1441/9/18 هـ الموافق 2020/05/11 م واس
حجة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس
واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة من 1 مايو إلى 7 مايو 2020م، 320 مستفيدًا، وقسم الباطنية 143 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 95 مستفيدًا ، وقسم المصابين بالأوبئة 238 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 443 مراجعًا، فيما نفذت 9 أنشطة للتخلص من النفايات.
كما راجع قسم المختبر والأشعة 232 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 896 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 3 مستفيدين، وقسم الإحالة الطبية 9 مرضى، وراجع قسم الخدمات التمريضية 297 فردًا.
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16:15ت م
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