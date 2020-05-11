حجة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة من 1 مايو إلى 7 مايو 2020م، 320 مستفيدًا، وقسم الباطنية 143 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 95 مستفيدًا ، وقسم المصابين بالأوبئة 238 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 443 مراجعًا، فيما نفذت 9 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر والأشعة 232 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 896 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 3 مستفيدين، وقسم الإحالة الطبية 9 مرضى، وراجع قسم الخدمات التمريضية 297 فردًا.// انتهى //16:15ت م0120