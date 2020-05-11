حجة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر مايو الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان في محافظة حجة اليمنية.وجرى خلال الفترة من 1 إلى 7 مايو 2020م، ضخ 144,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 90,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5,600 فرد.// انتهى //16:15ت م0121