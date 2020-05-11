اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة اليمنية
الاثنين 1441/9/18 هـ الموافق 2020/05/11 م واس
حجة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر مايو الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان في محافظة حجة اليمنية.
وجرى خلال الفترة من 1 إلى 7 مايو 2020م، ضخ 144,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 90,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5,600 فرد.
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16:15ت م
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