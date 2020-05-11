لاهور 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم السابع عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وجرى توزيع 550 سلة غذائية تزن 18 طنًا للأسر المحتاجة والفقيرة في لاهور، استفاد منها 3,300 فرد، في منطقة لاهور بإقليم البنجاب، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول في مختلف المناطق 20,108 سلال غذائية.ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //16:15ت م0122