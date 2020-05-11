جازان 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسقام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، اليوم، بجولة تفقدية على عدد من المساجد والجوامع للاطلاع على آخر أعمال مؤسسات الصيانة والتعقيم، وما تم إنجازه منذ بداية الأزمة وإلى اليوم، وذلك ضمن جهود الوزارة في التصدي لجائحة كورونا، حيث قام بزيارة جامع الحكير، وجامع التقوى، وجامع الإيمان، بالإضافة إلى عدد من المساجد في المنطقة.كما التقى مدخلي خلال الجولة بالمشرفين على مؤسسات الصيانة والتعقيم، وشدد خلال اللقاء على تعقيم كافة جوامع ومساجد المنطقة.// انتهى //16:18ت م0124