بريدة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسنظمت الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض " حرفه " بببريدة أمس ، دورة عن بعد بعنوان " فن الكروشيه " وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ألقتها المدربة تغريد الحديثي ، بمشاركة ٤٠٠ متدربة .وتهدف الدورة التي تستمر حتى الأسبوع المقبل إلى نشر الوعي بأهمية الحرف وكجزء من المشاركة في حملة " كلنا مسئول " , حيث تناولت الدورة مقدمه عن الكروشيه ومبادئ هذه الحرفة .وتأتي هذه الدورات ضمن أنشطة وبرامج الجمعية التي تسعى من خلالها المساهمة الفاعلة في رفع وعي الأفراد خاصة والمجتمع عامة ، في تعلم حرف وفهمها والاستفادة من الوقت .// انتهى //16:20ت م0126