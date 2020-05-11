صامطة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسرصدت عدسة " واس " اليوم ، جهود رجال الأمن بمحافظة صامطة مع بدء تطبيق قرار رفع منع الخروج والدخول من وإلى محافظة صامطة والتقيد بساعات التجول 9 صباحاً وحتى 5 مساءً في شهر رمضان المبارك.وجسدت الجهود المبذولة والعمل الدؤوب لرجال الأمن والتفاني في خدمة الوطن وعظم المسؤولية في الحفاظ على أرواح الجميع، وذلك من خلال العمل على ضبط الحركة المرورية ومنع التجول خارج أوقات السماح.وأثنى رجال الأمن الذين التقتهم "واس" على تجاوب المواطنين والمقيمين واتباعهم التعليمات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصهم على الالتزام بتطبيق أمر منع التجول.//انتهى//16:21ت م0128