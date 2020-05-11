عمّان 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية أمس، 2,000 سلة غذائية رمضانية، للأسر الأردنية والفلسطينية والسورية المتعففة في عدد من المحافظات الأردنية، استفاد منها 2,000 أسرة.جرى توزيع 700 سلة غذائية في عمّان و500 سلة غذائية في مأدبا، و800 سلة غذائية في البلقاء، استفاد منها 10,000 فرد.وتأتي هذه المساعدات ضمن خطة إغاثية لاستكمال توزيع 41,595 سلة غذائية على الأسر الأردنية والفلسطينية والسورية الأكثر تأثرًا بسبب الإجراءات الاحترازية كمنع التنقل وتعطيل القطاع الخاص نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).//انتهى//16:21ت م0130