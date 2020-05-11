بريدة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم من مكتبة بمقر الإمارة ، اليوم ، مبادرة "نحو أسرة سعيدة" عبر الاتصال المرئي عن بعد التي تشرف عليها اللجنة التنموية النسائية بالإمارة ، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالمنطقة , بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومشاركة من قبل مستشارة إمارة المنطقة الدكتورة فاطمة الفريحي والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع .وقدّمت اللجنة النسائية التنموية عرضاً موجزاً عن مبادرة "نحو أسرة سعيدة" ، التي نفذتها اللجنة بالتعاون مع شركاء من الجهات المعنية ، وتهدف إلى توحيد الجهود نحو التكامل لتكون أسرة سعيدة ومد جسور التواصل مع الاسر وتلمس مشكلاتهم ومساعدتهم على التغلب عليها ليكونوا افراد مبدعين قادرين على المساهمة في تطوير الوطن ، وتعزيز الجهود المبذولة لتنمية البرامج المجتمعية الذي تتضمنها المبادرة ، وإشراك المجتمع المدني في تحليل المشاكل واقتراح والحلول.وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية تعزيز مثل هذه البرامج وتنميتها لترابط المجتمع ودعمه بالاستشارات والدعم الاجتماعي لتجاوز الاسر المستفيدة من الصعوبات والمشكلات التي تواجهها , مشيراً على أهمية التعامل الإيجابي مع الواقع , وضرورة استدامة مثل هذه البرامج المجتمعية، لتفعيل دور الأسرة الهام في خدمة المجتمع ، وبناء قدراته ، وكذلك رفع وعي الأسرة حيال القضايا المجتمعية وكيفية إيجاد حلول لها ، مثمناً ما تقوم به الجهات المعنية من جهود ومشاركة مقدرة من قبل اللجنة التنموية النسائية بالمنطقة في خدمة المجتمع , سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //17:10ت م0137