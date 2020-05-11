الرباط 18 رمضان 1441 ه موافق 11 مايو 2020 م واسقدمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- لأعضاء مؤتمرها العام ومجلسها التنفيذي واللجان الوطنية في الدول الـ54 الأعضاء بالمنظمة وللرأي العام تقريرا يرصد أهم الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة خلال عام، منذ تولي الدكتور سالم بن محمـد المالك منصب المدير العام للمنظمة في التاسع من مايو 2019م.واستهل المدير العام للإيسيسكو التقرير بكلمة أبرز فيها أنه بعد أن حظي بشرف تقلد مهام الإدارة العامة وكسبه ثقة الدول الأعضاء في الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام للمنظمة المنعقد بالمملكة العربية السعودية في 9 مايو 2019م انطلقت مرحلة مفصلية جديدة في مسيرة المنظمة وتعزيز مكاسبها المحققة، قوامها التجديد والتطوير والابتكار وإعادة الهيكلة، مما سيمكنها من أن تكون منارة إشعاع حضاري دولي في مجالات اختصاصها، وتكون قادرة على كسب الرهانات ورفع التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون والشراكة متعددة الأطراف، وتوحيد الجهود من أجل تعميق التفكير في واقع التربية والعلوم والثقافة على جميع المستويات والصُّعد، استجابة لتطلعات العالم الإسلامي إلى تنمية مستدامة ومستقبل زاهر وآمن، وبلورة مشاريع وبرامج ومبادرات ذات أثر ميداني ملموس على الفئات المستهدفة.ويرصد تقرير الإيسيسكو الحوكمة الجديدة للمنظمة، ومن أبرز تجلياتها تغيير اسم المنظمة وشعارها، وبلورة رؤية إستراتيجية واستشرافية جديدة، وإعداد هيكلة جديدة لها، واستحداث عدد من المراكز والإدارات، وصياغة ميثاق جديد وأنظمة أساسية متطورة لتنسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية المعمول بها في المؤسسات المماثلة، ورقمنة نظام العمل واعتماد تقنيات حديثة لتيسير إجراءات تنفيذ المشاريع والبرامج وتطوير التواصل الإداري مع الجهات الخارجية، وإرساء نظام مالي جديد للمنظمة يتماشى مع المعايير المالية والمحاسباتية الدولية الجديدة، وجدولة دفع المتأخرات في موازنتها من خلال الاتفاق على تخصيص الجزء الأكبر منها لتنفيذ مشاريع في الدول الأعضاء، وتمويل البرامج والمشاريع من خارج موازنة المنظمة من خلال الاعتماد على موارد إضافية خارجية، وإحداث وقف تنموي للإيسيسكو لضمان استدامة الموارد المالية للمنظمة.وحول تطوير علاقات الشراكة والتعاون يرصد التقرير إنشاء مجلس استشاري دولي للمنظمة، وإعادة فتح مكتبها لدى اليونسكو، وتوقيع اتفاقية برامج جديدة معها، وإعداد مشروع ميثاق جديد للتعاون مع اللجان الوطنية، ووضع مشروع جديد لنظام المراقبين في المنظمة.ويشير تقرير المنظمة إلى تنظيم مؤتمرات صديقة للبيئة وملتقيات تستشرف المستقبل والتحولات الاجتماعية، ومنها مؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي، ومؤتمر وزراء الثقافة، وملتقى الإيسيسكو الثقافي، وملتقى المستقبل، إضافة إلى أهم المبادرات والبرامج والمشاريع التي أطلقتها المنظمة خلال جائحة كورونا، التي استهدفت دعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة الانعكاسات السلبية للجائحة، وتشجيع البحث العلمي واستخدام التكنولوجيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي.// انتهى //17:12ت م0138