الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستصدر فريق العدالة المجموعة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان والتي ضمت كل من أندية: "الاتحاد، الفيحاء، العدالة، الرائد" بعد فوز لاعبه محمد المقهوي في جميع مبارياته على جهاز PS4 بينما تعادل زميله ياسر العسيف محترف لعبة فيفا في مواجهتين وخسر اللقاء الثالث، فيما حل فريق الرائد في الوصافة بفارق نقطة واحدة عن فريق الاتحاد بعد منافسة قوية إذ خسر حمدان الشمراني "لاعب الاتحاد" جميع مبارياته في حين انتصر زميله عصام العطوي محترف لعبة فيفا بجميع مبارياته حيث حسمت بطاقتي الدور الثاني للعدالة و الرائد.وشملت قائمة لاعبي المجموعة الأولى 4 من محترفي دوري الأمير محمد بن سلمان الذين مثلوا أنديتهم على جهاز PS4، بينما شارك مجموعة من أفضل محترفي لعبة فيفا 20 باسم أنديتهم المفضلة على جهاز Xbox One وضمت قائمة اللاعبين : حمدان الشمراني و عصام العطوي (الاتحاد) و مهند فلاته و ماجد السليم (الفيحاء) ، محمد المقهوي و ياسر العسيف (العدالة) , أحمد زين و عبدالعزيز الصبياني (الرائد).وفي المجموعة الثانية، أنتزع الهلال و التعاون بطاقتي التأهل للدور الثاني بعد ان تصدر الهلال للمجموعة فيما حسم ياسر العتيبي لاعب التعاون البطاقة المؤهلة الثانية بعد منافسة قوية مع ضمك فيما رافق ضمك لخارج المنافسة فريق الاتفاق الذي مثلة لاعبه هزاع الهزاع بجانب محترف لعبة فيفا هاني العبدلي، فيما مثل فريق الهلال يزن جاري و عبدالعزيز الوهابي و شارك التعاون باللاعبين ذعار العتيبي و ياسر العتيبي، في حين مثّل سامي النجعي وإبراهيم التميمي فريق ضمك.يذكر ان أحداث منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني تستمر لليوم الثالث على التوالي (اليوم الإثنين) عبر منافسات المجموعة الثالثة التي تضم كل من: "النصر، الوحدة، الفتح، أبها" في موعد جديد مع الحماس والتشويق في بث حي ومباشر وبأصوات أفضل معلقي ومحللي العالم العربي من بينهم عبدالله الحربي، وعيسى الحربين، وخالد الشنيف، وعبدالعزيز البكر.وتأتي منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني ضمن بطولة "لاعبون بلا حدود" الذي يعتبر الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري الأكبر، الذي يهدف إلى توحيد جهود مجتمع الرياضة الإلكترونية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث تم رصد 10 مليون دولار كجوائز نقدية يعود ريعها بالكامل إلى المؤسسات الخيرية العالمية التي تحارب ضد فيروس كورونا المستجد.// انتهى //17:13ت م0139