باريس 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأصدرت الحكومة الفرنسية مرسومًا يسمح لرياضيي النخبة بينهم أصحاب الميداليات الأولمبية، باستئناف تدريباتهم اعتبارًا من اليوم الإثنين في منشآت رياضية مغلقة وفق شروط.وينص المرسوم أنه يمكن للرياضيين المسجلين في قوائم المستويات العليا، والرياضيين الواعدين والرياضيين المحترفين، التدريب في منشآت رياضية مغلقة، باستثناء أولئك الذين يمارسون الرياضات الجماعية والقتالية.وكانت وزارة الرياضة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أنه سيعاد تدريجيًا فتح مراكز التدريب اعتبارًا من اليوم، مضيفة أن الأمر قد "يستغرق بضعة أيام إلى أسبوعين".// انتهى //17:15ت م0140