عرعر18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسنفذ فرع التجارة بمنطقة الحدود الشمالية ، اليوم ، جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود، للتأكد من الالتزام بأسعار الوقود المحدثة.واستهدفت الجولات الرقابية محطات تعبئة الوقود في المنطقة والمحافظات التابعة لها، للتأكد من تطبيق ملاك المحطات الأسعار المحدثة التي بدأت اليوم، على شاشات العرض الإلكترونية وعلى مضخات تعبئة الوقود.وأكد مدير التجارة بالمنطقة أحمد الفايز استمرار الجولات لتشمل جميع محطات تعبئة الوقود بالمنطقة وتطبيق الغرامات على المخالفين للتسعيرة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى تقديم البلاغات والشكاوى على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" في حال رصد أي مخالفات وتجاوزات تجارية .// انتهى //17:16ت م0142