مقديشو 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأعلنت الحكومة الصومالية اليوم مقتل 3 قياديين خطرين من حركة "الشباب" الإرهابية في هجوم مسلح شنته على منزل في إقليم جوبا الوسطى جنوبي البلاد.وأوضح قائد فرقة 16 من قوات المشاة العقيد إسماعيل عبدالمالك في تصريحات اليوم أن القوات الصومالية تلقت معلومات حول اجتماع قيادات بارزة في حركة الشباب في أحد منازل بلدة عربو بإقليم جوبا الوسطى جنوبي البلاد"، وشنت هجوما مباغتا على المنزل، ما أدى إلى تدميره ومقتل جميع حراسه، بينهم 3 قياديين من مقاتلي حركة "الشباب" أحدهما مالي الجنسية.وتقع بلدة عربو في إقليم جوبا الأوسط، وهو الإقليم الصومالي الوحيد الذي يخضع لإدارة حركة "الشباب" بعد أن خسرت الأقاليم الأخرى أمام عمليات القوات الحكومية والأفريقية.ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب" التي تأسست مطلع 2004 وتبنت الكثير من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.// انتهى //17:24ت م0143