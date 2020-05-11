القاهرة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، في أعمال الاجتماع الاستثنائي للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في العالم العربي عبر الوسائل الافتراضية، لمناقشة تأثيرات أزمة كورونا علي القطاع الثقافي في البلدان العربية.وتناول الاجتماع التأثيرات المباشرة لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على القطاع الثقافي، وأهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول العربية لمواجهة هذه الأزمة والخطط المستقبلية لمرحلة ما بعد انتهاء الوباء.وأكد أبو الغيط في كلمته أهمية دور القطاع الثقافي في رفع قدرة المجتمعات وتعزيز مناعتها عند مواجهة الأوضاع الاستثنائية والتغلب عليها بنجاح، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات من أجل وضع آليات فعالة وخطط استراتيجية استشرافية تساعد على التغلب على التداعيات السلبية لهذه الأزمة على كافة القطاعات وخاصة القطاعات الثقافية والإبداعية.وأشار الأمين العام إلى أهمية النظر في وضع إطار قانوني لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات الثقافية والإبداعية.// انتهى //17:33ت م0144