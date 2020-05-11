نجران 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بنجران ،اليوم، جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود بالمنطقة، لمتابعة التزامها بالأسعار المحدثة.واستهدفت الجولات الرقابية محطات تعبئة الوقود في المنطقة والمحافظات التابعة لها، للتأكد من تطبيقها للأسعار المحدثة والتزامها بعرضها على شاشات العرض الإلكترونية وعلى مضخات تعبئة الوقود.وأكد الفرع استمرار الفرق الرقابية بالفرع بجولاتها لتشمل جميع محطات الوقود بالمنطقة وتطبيق الغرامات على المخالفين للتسعيرة ، داعياً المواطنين والمقيمين إلى تقديم البلاغات والشكاوى على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" في حال رصد أي مخالفات وتجاوزات تجارية.// انتهى //17:44ت م0146