القطيف 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية، أعمال التعقيم والوقاية في محافظة القطيف، خلال وقت منع التجول، وذلك استكمالاً للجهود الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي على نطاق واسع في مدن وقرى المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID -19).وأوضحت الأمانة أن عدد المواقع التي تم تعقيمها خلال الأسبوعين الماضيين، بلغت 7393 موقعاً، و 2657 جولة ضمن الاصحاح البيئي، حيث ركزت خلالها على رش وتعقيم الممرات وواجهات المباني والمحلات والأرصفة والشوارع وأماكن التلامس وأسواق النفع العام ومراكز التسوق، بمشاركة أكثر من ١٩٦٩ عاملاً في اليوم الواحد وبواسطة 130 من السيارات والآليات التي تستخدم أحدث الأجهزة والتقنيات، وزعتها في عدد من أحياء محافظة القطيف، وعدد من الطرق المحورية، مؤكدةً استمرار عمليات التعقيم ضمن جهود لمكافحة جائحة كورونا .وأضافت أمانة الشرقية، أن أعمال التنظيف والتعقيم التي تقوم بها تجري على مدار الساعة، إضافة إلى الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين، مؤكدةً حرصها على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة في عملية التطهير والتعقيم لتوفير بيئة صحية وآمنة في جميع الأوقات، بالتعاون مع مختلف الجهات وضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة أفراد المجتمع وأمان المنشآت والمرافق العامة.// انتهى//17:49ت م0147