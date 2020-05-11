إسطنبول 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسقرر الاتحاد التركي لكرة السلة إلغاء جميع بطولات الدوري المحلية للموسم الحالي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.كما قرر الاتحاد إلغاء بطولات (الأساتذة)، حسبما أكد هدايت تركوجلو رئيس الاتحاد مشيرًا إلى أن القرار اُتخذ بعد التشاور مع جميع الأندية.وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الأسبوع الماضي أن منافسات الدوري التركي للعبة ستستأنف في 12 يونيو المقبل.وكانت تركيا أوقفت جميع الأنشطة الرياضية منذ مارس الماضي بسبب أزمة وباء كورونا.// انتهى //17:54ت م0151