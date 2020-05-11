الباحة 18 رمضان 1441هـ الموافق 11 مايو 2020م واسأطلق مجلس شباب منطقة الباحة اليوم, فعاليات مهرجان "فوانيس باحتنا الثقافي الثاني", وذلك امتداداً لحملة نسعدكم في بيوتكم.وأوضح رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران أن البرنامج يأتي بالشراكة مع فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة, ويستمر لمدة 10 أيام.وأكد أن برنامج "فوانيس باحتنا" يعود بحلته الجديدة في عامه الثاني على التوالي بصورة افتراضية عبر منصات التواصل الاجتماعي, حيث سيتم تقديم عدد من ورش العمل المتنوعة, ومعارض للتصوير الضوئي, والفنون التشكيلية, والخط العربي, وذلك من أجل إبراز وإظهار مواهب المجتمع بالمنطقة.// انتهى //18:12ت م0158