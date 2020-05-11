إسلام آباد 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأصيب خمسة أشخاص بينهم اثنان من رجال شرطة المرور جراء انفجار وقع اليوم في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضح قائد شرطة بيشاور شفقت ملك أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة محلية الصنع تزن حوالي 2 كيلوجرام كانت مزروعة في دراجة نارية، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد على أحد الطرق في مدينة بيشاور.وأضاف أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.// انتهى //18:14ت م0159