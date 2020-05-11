تونس 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسقدمت منظمة الصحة العالمية دعما بنحو مليون دولار للسلطات الصحية التونسية تتضمن تجهيزات طبية وقائية واختبارات، وذلك في إطار دعم تقني وفرته المنظمة لمساعدة تونس على التصدي لجائحة كورونا.وأفاد ممثل المنظمة في تونس إيف سوتيران أن هذا الدعم تمثل في اختبارات للكشف عن العينات وآلاف الكمامات والقفزات الطبية، إضافة إلى تأمين التدريب المستمر والمساعدة على تطوير إستراتيجيات التكفل بحالات الإصابة وضمان الخدمات الصحية الأساسية.وأضاف قائلا: "إن المنظمة وفرت تمويلا لإيواء المصابين السالمين بالنُزل إلى جانب دعم الوزارة التونسية في إعداد المستشفيات وتوفر معايير السلامة للتكفل بالمصابين بفيروس "كورونا".// انتهى //18:16ت م0160