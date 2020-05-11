نيويورك 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات منخفضة اليوم بعد موجة صعود الأسبوع الماضي مع تخوف المستثمرين من موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا بينما يعاد فتح عدة اقتصادات في أنحاء العالم.وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 74.87 نقطة بما يعادل 0.31 بالمئة ليصل إلى 24256.45 نقطة، ونزل مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 14.34 نقطة أو 0.49 بالمئة ليسجل 2915.46 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 66.41 نقطة أو 0.73 بالمئة إلى 9054.91 نقطة.// انتهى //18:16ت م0161