الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأعلن الاتحاد التشيكي لكرة المضرب الأحد عن تنظيم دورة في براغ في الفترة بين 26 و28 مايو الحالي بمشاركة أفضل اللاعبين واللاعبات في البلاد بينهم بطلة ويمبلدون الإنجليزية مرتين بترا كفيتوفا والمصنفة ثالثة عالمياً كارولينا بليشكوفا.وقال المتحدث باسم الدورة كاريل "إنها أول مسابقة ينظمها الاتحاد التشيكي لكرة المصرب للاعبين في هذه الفترة حيث لا يمكنهم السفر بسبب وباء كوفيد-19".وأوضح مدير الدورة دافيد تروندا "ثماني لاعبات سيلعبن على أرضية صلبة وثمانية لاعبين سيلعبون على أرضية ترابية".وستكون منافسات السيدات أكثر إثارة منها لدى الرجال كون المشاركات تعتبرن أفضل تصنيفاً على الصعيد العالمي من اللاعبين.وفضلا عن كفيتوفا المصنفة حالياً في المركز الثاني عشر عالمياً، ستشارك كارولينا موتشوفا المصنفة 26 عالمياً وباربورا ستريشكوفا المصنفة في المركز الحادي والثلاثين.وأوضح رئيس الاتحاد التشيكي إيفو كاديركا أن كارولينا بليشكوفا وشقيقتها التوأم كريستينا (المصنفة في المركز 69 عالمياً) ستشاركان أيضاً "في حال كانتا في حالة صحية جيدة".وقالت كفيتوفا "أتطلع بفارغ الصبر لخوض دورة بعد فترة توقف طويلة، وأشعر بالفضول حقاً لمعرفة المستوى الذي سنكون عليه بعد هذه الفترة التي لم نلعب فيها أي دورات".وأوضح رئيس الاتحاد أن مداخيل هذه الدورة ستسهم في تمويل مكافحة فيروس "كوفيد-19" الذي أودى بحياة 270 شخصا في الجمهورية التشيكية.// انتهى //18:27ت م0163