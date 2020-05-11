ينبع 18رمضان 1441هـ الموافق 11مايو 2020م واسوزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة ينبع أكثر من 3895 سلة غذائية متنوعة رمضانية من الاحتياجات الأساسية للاسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين التى تمثل ما تم توزيعه من خلال خطة التوزيع وذلك ضمن مبادرات "حتى تزول" و "خير ينبع" والتي تهدف الى تقديم العون والمساعدة للاسر المسجلة والمستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين.وأوضح أمين عام الجمعية المهندس يوسف الحجيلي تضمنت السلال الغذائية المواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة مشيرا الى أن جميع السلال وصلت الى مستحقيها ودعا المهندس الحجيلي أهل الخير للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة القاطنة في نطاق خدماتها .يذكر أن الجمعية تستقبل زكاة الفطر العينية فقط وذلك من خلال المقر الرئيسي بينبع البحر أمام مكتب الضمان وفرع ينبع الصناعية مقابل النقل الجماعي ومستودع الجمعية بالصريف مقابل جمعية الصيادين وآخر موعد للاستقبال هو يوم 29 رمضان .// انتهى //19:11ت م0168