عام / الأردن تسجل 22 إصابة بفيروس كورونا
الاثنين 1441/9/18 هـ الموافق 2020/05/11 م واس
عمّان 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 22 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 562 إصابة
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن 8 حالات هي لسائقي شاحنات 3 أردنيين و 5 أجانب، وحالتين لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، و 12 حالة إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 396 حالة.
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19:19ت م
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