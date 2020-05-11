عمّان 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 22 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 562 إصابةوقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن 8 حالات هي لسائقي شاحنات 3 أردنيين و 5 أجانب، وحالتين لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، و 12 حالة إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 396 حالة.// انتهى //19:19ت م0171