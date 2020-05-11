تونس 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستم اليوم الإفراج عن مركبي صيد تونسيين احتجزهما خفر السواحل الليبية منذ يوم 5 مايو الحالي، وذلك أثناء وجودهما بالمنطقة الواقعة بالجرف القاري.وأكد مصدر بوزارة الخارجية التونسية، أن أفراد طاقم المركبين في صحة جيدة وأنهم في طريقهم نحو السواحل التونسية.وأشار إلى أن الخارجية التونسية شرعت منذ تاريخ احتجاز المركبين، في اتصالات حثيثة مباشرة مع نظيرتها في ليبيا "لحث الأشقاء الليبيين على التدخل والإفراج السريع عن المركبين"، مؤكدا حرص تونس الدائم على "صون علاقات الجوار وأواصر الأخوة التي تجمعها بالأشقاء في ليبيا".وكان حزب التيار الشعبي في تونس قد أدان في بيان له أمس الحادثة التي عدها "انتهاكا للسيادة الوطنية"، محمّلا "حكومة الوفاق في ليبيا، مسؤولية سلامة البحارة التونسيين ومراكبهم" كما طالب السلطات التونسية بالتحرك العاجل لإعادتهم.// انتهى //19:28ت م0172