لندن 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسجدد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم رفض بلاده لأي أجراء من قبل سلطات الاحتلال يشمل ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.وأوضح كليفرلي خلال مخاطبته مجلس العموم إن موقف المملكة المتحدة ثابت تجاه المسألة لما تسببه من تهديد لعملية السلام الدائم من خلال عرقلة مسار حل الدولتين.// انتهى //19:45ت م0179