طرابلس 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم، تماثل 4 حالات للشفاء من فيروس كورونا المستجد بعد التأكد من نتائج تحليل عينتين لكل حالة.وأوضح المركز في بيان أن إجمالي الحالات المصابة 64 حالة، وعدد الحالات النشطة 33 حالة، وعدد المتعافين 28 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 3 حالات.وأضاف المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز أن نتائج تحليل 83 عينة للكشف عن فيروس كورونا اليوم عقب الفحص المختبري تبين أنها سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.// انتهى //19:46ت م0180