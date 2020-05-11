رفحاء 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستواصل الفرق الرقابية ببلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية الجولات المكثفة على المنشآت الغذائية،والمحلات التجارية للتأكد من التزامها بالتنظيمات الإحترازية وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين.وأوضحت البلدية أن فرقها الرقابية قامت اليوم بجولات على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من إلتزامها بالتنظيمات الاحترازية وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين.كما تكثف البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة الجهود الاحترازية للحد من إنتشار جائحة فايروس كورونا المستجد من خلال فرق الإصحاح البيئي أعمال التطهير وتعقيم للأحياء والأماكن العامة والحاويات وأعمال النظافة العامة وبشكل مستمر.وتهيب بلدية محافظة رفحاء بالمواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940.// انتهى //19:48ت م0181