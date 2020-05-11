رفحاء 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسقامت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء اليوم، بجولات رقابية على محطات تعبئة الوقود، للتأكد من الالتزام بأسعار الوقود المحدثة.وشملت الجولات الرقابية محطات تعبئة الوقود في المحافظة والمراكز التابعة لها، للتأكد من تطبيق ملاك المحطات الأسعار المحدثة التي بدأت اليوم، على شاشات العرض الإلكترونية ومضخات تعبئة الوقود.وأكد مدير فرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء يوسف بن سالم العنزي استمرارية الجولات لتشمل جميع محطات تعبئة الوقود في نطاق مكتب تجارة رفحاء وتطبيق الغرامات على المخالفين ان وجدت.وأشار إلى أن الوزارة تدعو المواطنين والمقيمين إلى تقديم البلاغات والشكاوى على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" في حال رصد أي مخالفات أو تجاوزات تجارية.// انتهى //19:53ت م0183