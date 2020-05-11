الرباط 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأعلنت المغرب عن تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الى 6281 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد بذلك عند 188 حالة.وقالت وزارة الصحة المغربية، ان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2811 بعد تعافي 257 شخصاً اخرين، مشيرة إلى ان الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، تليها مراكش ثم طنجة وفاس.// انتهى //19:55ت م0184