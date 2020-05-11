ينبع 18رمضان 1441هـ الموافق 11مايو 2020م واسيواصل المجمع الصحي بمحافظة ينبع أعمال التقصي الميداني النشط بشكل يومي لمواجهة جائحة كورونا المستجد من خلال الفرق الميدانية وذلك وفقا لخطة المسح المعتمدة حيث يتم إجراء المسح النشط حسب البروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة للأحياء السكنية المكتظة وجميع إسكان الوافدين القاطنين ممايساهم في سرعة الوصول إلى الحالات المشتبهة بشكل سريع وأكثر فعالية.كما يتم تعزيز الجانب التوعوي لجميع الحالات التي يتم زيارتها خلال المسح الميداني والتأكد من تطبيقيهم للإشتراطات الصحية من حيث مساحة الغرف وسلامة التهوية والنظافة العامة وتعريفهم بمركز إتصال الصحة 937 في حال الإشتباه بأعراض الأصابة لاقدر الله .// انتهى //19:56ت م0185