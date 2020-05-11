داكار 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن خضع 917 شخصًا لفحص طبي، ليرتفع عدد المصابين إلى 1886 إصابة، بينما سجلت 65 حالة شفاء جديدة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 715 شفاء .وأفادت الصحة بتسجيل أربع وَفَيَات جديدة بجائحة كورونا في السنغال خلال 24 ساعة الأخيرة، مما يرفع إجمالي الوَفَيَات إلى 19 شخصًا.// انتهى //21:01ت م0192