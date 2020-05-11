الباحة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسينظم مجلس شباب منطقة الباحة غداً ورش عمل "عن بعد"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان فوانيس باحتنا الثقافي الثاني.وأوضح رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران، أن الورش تنطلق الساعة 10 مساءً، وتستمر 9 أيام يقدمها رواد من ذوي الخبرات في العديد من المجالات التي تضمنت التخطيط الشخصي بين الواقع والمأمول, وعلم النفس السيبراني، والالتقاطة البسيطة، وتسويق الذات، بالإضافة إلى الإدارة الفاعلة للتطوع، وقوة الاختيار، وصناعة المحتوى الإبداعي، وقفلة كتاب، وأهمية التشخيص المبكر لذوي الإعاقة.ودعا ظهران جميع الراغبين بالتسجيل في هذه الورش زيارة حساب المجلس على منصة تويتر.// انتهى //21:05ت م0193