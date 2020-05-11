الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستلقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم دفعة معنوية قوية لآمالها في إكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، بعدما نشرت الحكومة البريطانية "خارطة طريق" ما سيفسح بالمجال أمام المنافسات الرياضية بالعودة من دون جمهور بدءا من الأول من يونيو المقبل.وفي الوقت الذي تجتمع فيه أندية الدرجة الممتازة العشرين لبحث سبل استكمال الموسم، وسط تزايد الانقسامات حول خطة "مشروع الاستئناف"، أعلنت السلطات الحكومية عن خطط لتخفيف الإغلاق التام في البلاد الناتج عن تفشي "كوفيد-19".ونشرت الحكومة التوجيهات الإرشادية التي يجب اتباعها من أجل تقليص قيود الإغلاق التام وتضمنت الخطوة الثانية من العملية "السماح بإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية خلف أبواب موصدة، مع الحرص الشديد على تجنب مخاطر التواصل الاجتماعي".ولن يُسمح بإقامة النشاطات الرياضية إلا إذا تم إحراز تقدم كاف في الحد من انتشار الفيروس من الآن وحتى ذلك الحين.وتخطط أندية الدرجة الممتازة للعودة إلى الملاعب في الأسبوع الثاني من يونيو على أقل تقدير، وهي تعقد اليوم اجتماعا للبحث في الموضوع وسط مخاوف متزايدة بين اللاعبين بشأن موضوع السلامة، كذلك الانقسامات حول خطة "مشروع الاستئناف".وقبل النظر في استئناف المباريات، يجب الاتفاق على البروتوكولات حول كيفية العودة إلى التدريب الجماعي بأمان وكيفية تعامل رابطة البريميرليغ مع الأشخاص المصابين.// انتهى//21:54ت م0203