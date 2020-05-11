أبها 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسوقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة عقدًا استثماريًا من المشروعات البلدية والخدمية بمحافظة محايل عسير، بقيمة تجاوزت 91 مليون ريال مع إحدى الشركات المتخصصة.وأوضح الدكتور الحميدي بأن العقد الذي جرى ترسيته هو لإنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية في المحافظة بقيمة إجمالية بلغت 91.250.000 مليون ريال، مشيرا إلى أن الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثمارات وإيرادات بلدية المحافظة وَفْقاً لرؤية الأمانة وتماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تهدف إلى توفير الخِدْمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية، مؤكدا أن الأمانة و بلدياتها جميعًا تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح مزيد من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي و الاستثماري مما سيخلق فرص عمل وظيفية جديدة للمواطنين والمواطنات.من جهته بين رئيس بلدية محايل عسير سعيد علي بن حافظ بأن العقود تأتي استمراراً لحرص أمانة منطقة عسير لاستكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع الاستثمارية وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد المواطن والمقيم منها.// انتهى //22:08ت م0206