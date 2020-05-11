عام / بلدية سراة عبيدة تستعيد 560ألف م2 من الأراضي الحكومية
الاثنين 1441/9/18 هـ الموافق 2020/05/11 م واس
ظهران الجنوب 18رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس
استعادت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير أراضيَ حكوميةً مساحتها أكثر من 560ألف متر مربع اعتدي عليها خلال الأسبوع الجاري في مركز العرقين التابع للمحافظة.
وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في مسوحات وبناء أحواش وعقوم ترابية، وأزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
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