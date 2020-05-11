الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسخطت الحكومة الإيطالية خطوة حذرة اليوم باتجاه السماح باستئناف التدريبات الجماعية لأندية كرة القدم اعتبارا من 18 مايو لكن شرط تعديل النظام الصحي.وقال وزيرا الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا والرياضة فيتشنزوا سبادافورا في بيان مشترك "تم تقديم الرأي المطلوب من قبل الحكومة بشأن النظام المقدم من الاتحاد الايطالي لكرة القدم، من قبل اللجنة الفنية العلمية وهو يؤكد المسار الحذر المتبع من الوزراء المختصين".وأضاف البيان: "تعليمات اللجنة التي يجب أن تكون صارمة وملزمة سترسل إلى الاتحاد لإجراء التعديلات اللازمة على النظام من أجل السماح باستئناف التدريبات الجماعية بسلام اعتبارا من 18 مايو".وكان السماح للأندية الإيطالية بمعاودة التدريبات الفردية في الرابع من مايو وذلك للمرة الأولى منذ توقف النشاط في 9 مارس.//انتهى//22:11ت م0208