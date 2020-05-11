اجتماعي / جمعية الدعوة والإرشاد بالجبيل توزع 17 ألف وجبة إفطار صائم في المجمعات السكنية للوافدين
الاثنين 1441/9/18 هـ الموافق 2020/05/11 م واس
الجبيل 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس
تواصل جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الجبيل تنفيذ مبادرة “مشروع إفطار الصائم الـسادس والعشرين ، والذي يتمثل بتفطير ( 1500) صائم يومياً من الجاليات المتضررة من حظر التجول طيلة شهر رمضان المبارك .
وجرى خلال المبادرة منذُ انطلاقها حتى الآن توزيع أكثر من 17 ألف وجبة على الصائمين بمقر سكنهم ، وذلك بالتنسيق مع مشرفي المجمعات السكنية، وذلك وفق الاشتراطات الصحية والوقائية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تحقيقاً للتكامل والتنسيق بين الشركاء والداعمين .
وتأتي هذه المبادرة استمراراً لحملة #خير_الشرقية التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في ظل الظروف الاستثنائية الحالية لجائحة كورونا .
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22:12ت م
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