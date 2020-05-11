الجبيل 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستواصل جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الجبيل تنفيذ مبادرة “مشروع إفطار الصائم الـسادس والعشرين ، والذي يتمثل بتفطير ( 1500) صائم يومياً من الجاليات المتضررة من حظر التجول طيلة شهر رمضان المبارك .وجرى خلال المبادرة منذُ انطلاقها حتى الآن توزيع أكثر من 17 ألف وجبة على الصائمين بمقر سكنهم ، وذلك بالتنسيق مع مشرفي المجمعات السكنية، وذلك وفق الاشتراطات الصحية والوقائية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تحقيقاً للتكامل والتنسيق بين الشركاء والداعمين .وتأتي هذه المبادرة استمراراً لحملة #خير_الشرقية التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في ظل الظروف الاستثنائية الحالية لجائحة كورونا .// انتهى //22:12ت م0209