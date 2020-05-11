إسلام آباد18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن حكومته تعمل على تخفيف الإغلاق العام على مراحل بهدف الحفاظ على التوازن بين الأنشطة الاقتصادية وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.صرح بذلك خلال ترأسه اليوم في مكتبه بإسلام آباد اجتماعاً رفيع المستوى لمراجعة الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف أن فرض الإغلاق العام يُنظر إليه على أنه إجراء مؤقت ضد فيروس كورونا على المستوى الدولي، وأن إجراءات الحماية هي الخيار الوحيد القابل للتطبيق للتغلب على الوباء.وحث رئيس الوزراء الباكستاني شعبه على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الوعي للوقاية من فيروس كورونا خلال ساعات تخفيف الإغلاق وممارسة الأنشطة الاقتصادية.// انتهى //22:17ت م0211