الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واساستمراراً للمبادرات التي أطلقتها صحة جازان تماشياً مع الاحترازات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) فقد نفذ مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ممثلاً بقسم الصيدلية مبادرة إيصال الأدوية لمنازل المرضى، حيث جرى خلال شهر أبريل إجراء 17637 عملية صرف أدوية لـ3947 مريضا.وشهدت المبادرة تنوعاً في طرق إيصال الأدوية لمنازل المرضى داخل محافظات وقرى منطقة جازان، فقد ساهمت مؤسسة البريد السعودي ومن خلال أسطول النقل التابع لها بإيصال الأدوية لـ 2310 مرضى، كما أسهم المتطوعون بعد تسجيلهم في منصة التطوع الصحي وتجاوزهم كل الإجراءات وتطبيقهم لمعايير مكافحة العدوى في إيصال الأدوية لـ 911 مريضا.وقد هيأت إدارة المستشفى موقعاً يكون من خلاله صرف واستلام الأدوية دون الحاجة للدخول إلى حرم المستشفى بعد أن يتم تجهيز الوصفات والتواصل مع المرضى لاستلامها عبر السيارات، حيث تم من خلالها خدمة 753 مريضا.// انتهى //22:22ت م0214