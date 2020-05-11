الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأوضحت صحة جازان أن قسم الطوارئ في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان قدّم خِدْماته خلال الربع الأول من العام الحالي 2020م لـ 22438 مراجعا.فيما استقبلت العيادات الخارجية 21571 مريضا، ونوّمت 801 مريض، وأجرى قسم المختبر 158600 فحص مخبري، كما أجرى قسم الأشعة 13979 فحصا إشعاعيا.وأبانت أن عدد العمليات الجراحية بلغ 1226عملية، فيما بلغت جراحات اليوم الواحد 49 عملية، وسجل المستشفى 473 ولادة، وأجرى 274 قسطرة قلبية.// انتهى //22:31ت م0216